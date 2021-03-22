Відомий російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін, розповів про зміни у своєму житті

Як передає Politeka.net, про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram.

У зв'язку з карантином у Максимом Галкіна, як і у багатьох зірок скасувалися концерти. Тому багато часу він проводив у своєму замку з дружиною і дітьми Гаррі і Лізою. Але незабаром, схоже, це зміниться. Максим і знову собіреатся на гастролі.

"На гастролі! Не минуло й року", - заявив Галкін і опублікував своє селфі із захисною маскою на обличчі.

Відзначимо, звістка обрадувала шанувальників артиста.

"Здорово", "Вдалих пізнавальних гастролей і зустрічей", "Максим, не впізнав", "вітаю, зеленоокий!", "Ну нарешті🔥колись же повинна починатися звичайна і звичне життя артиста", "У такому вигляді?", "ось як раз рік пройшов. А як швидко, а як багато змінилося в нашому житті", "в добру путь", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Галкін розповідав, що він майже не виходить за межі замку, але через величезний сад і двір зовсім не відчуває себе на карантині. Він пожартував, що швидше відчуває себе «на курорті».

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