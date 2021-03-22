Шоу "Голос країни" продовжує тримати глядачів у напрузі, дивуючи несподіваними поворотами

Так, у новому випуску співачка Надія Мейхер відмовилася від участі в шоу на користь своєї конкурентки Юлії Тимочко з Рівного.

Мейхер і Тимочко у вокальних боях виконували пісню "Дві зірки" Алли Пугачової і Володимира Кузьміна.

"Я людина, яка багато в чому себе реалізувала, реалізує і буде реалізовувати. Тіна, я думаю, ти будеш абсолютно не проти, тому що ти, звичайно, відчуваєш, наскільки Юля професійна і наскільки їй потрібна підтримка. Юлечка, я хочу, щоб ти тут залишилася. А тобі, Тіна, а тобі я дуже вдячна за цей досвід", – сказала Мейхер.

Відзначимо, багатьох українців обурило, що Мейхер взагалі вирішила брати участь в шоу, будучи вже знаменитою. На думку глядачів проекту, своєю участю Мейхер тільки забрала місце у якогось молодого невідомого іполнітеля.

"Надя вже відбулася як зірка. Якого вона лізе в це шоу і займає чуже місце?", "Мейхер потрібно було взагалі відмовитися ще відразу, а не красти чиєсь місце, чию мрію... А зараз вирішила добротою "блиснути"", "мені Мейхер аж шкода стало 😅 як сильно їй не підходить ця пісня», «Надя, йди додому до дітей», «звичайно Юля, Т. К. Мейхер і так зірка, і я вважаю це не справедливим, профф співачка і звичайна дівчина в одних боях«," Надія, невже ви не наспівалися ще? Дайте дорогу очманілим голосам«,» Мейхер пішла добре треба було не приходити, не красти чуже місце", - пишуть в мережі.

Юлія Тимочко тривалий час працювала в Рівному художньою керівницею естрадно-джазового ансамблю, в Палаці дітей та молоді.

Нагадавши, чоловік Ольги Сумської Борисюк на " Голосі країни "нарвався на хвилю обурення після нового номера:" Показали, що все..."

Як повідомляла Politeka, Серцеїд Олег Винник на " Голосі країни "підкорив" вовчиць "виглядом у розкритій куртці:" на вищому рівні..."

Також Politeka писала, що гаряча екс-ВІА Гра Мейхер вразила розкішним образом, хвалившись новим талантом: "Моя любов"