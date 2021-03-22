Шоу «Голос країни» продолжает держать зрителей в напряжении, удивляя неожиданными поворотами

Так, в новом выпуске певица Надежда Мейхер отказалась от участия в шоу в пользу своей конкурентки Юлии Тимочко из Ровно.

Мейхер и Тимочко в вокальных боях исполняли песню "Две звезды" Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина.

"Я человек, который во многом себя реализовал, реализует и будет реализовывать. Тина, я думаю, ты будешь совершенно не против, потому что ты, конечно, чувствуешь, насколько Юля профессиональная и насколько ей нужна поддержка. Юлечка, я хочу, чтобы ты здесь осталась. А тебе, Тина, а тебе я очень благодарна за этот опыт", – сказала Мейхер.

Отметим, многих украинцев возмутило, что Мейхер вообще решила участвовать в шоу, будучи уже знаменитой. По мнению зрителей проекта, своим участием Мейхер только забрала место у какого-то молодого неизвестного иполнителя.

«Надя уже состоялась как звезда. Какого она лезет в это шоу и занимает чужое место?», «Мейхер нужно было вообще отказаться еще сразу, а не воровать чье-то место, чью мечту... А сейчас решила добротой "блеснуть"», «Мне Мейхер аж жалко стало 😅 как сильно ей не подходит эта песня», «Надя, иди домой к детям», «Конечно Юля, т.к. Мейхер и так звезда, и я считаю это не справедливым, профф певица и обычная девушка в одних боях», «Надежда, неужели Вы не напелись еще? Дайте дорогу обалденным голосам», «Мейхер ушла хорошо надо было не приходить, не красть чужое место», - пишут в Сети.

Юлия Тимочко длительное время работала в Ровно художественной руководительницей эстрадно-джазового ансамбля, во Дворце детей и молодежи.

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