Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, які чудеса творить макіяж
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк активно займається своєю кар'єрою і підігріває інтерес до своєї персони в соціальних мережах. Зокрема, телеведуча постійно ділитися фото і відео в Instagram, де за красунею стежать мільйони українців.
Цього разу красуня вирішила показати, як вона виглядає без макіяжу і укладання на відпочинку. Дівчина зняла короткий ролик, в якому показала себе без косметики. Після цього Леся з'явилася, коли на обличчі навела красу.
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P. S. Знімайте відео, відзначайте мене", - написала зірка під відео.
Фанати подивилися майже 90 тисяч разів відео і написали коментарі:
"Ось це рівень", " я теж так хочу. Раз / два і красуня", " без макіяжу теж красива!", "Я пішла пробувати!!! Це ж геніально! Леся, де ви раніше були?!", "А що, так можна було? Пішла пробувати".
Раніше ми писали, що улюблениця публіки, пустотлива телеведуча Леся Нікітюк, з'явившись на шоу "Ліпсінк Батл", змусила заздрити українок.
У своєму Instagram Леся Нікітюк розмістила кадри бекстейджу, перед виходом на сцену в ролі всесвітньо відомої співачки Адель.
"Як вам Леся Аделівна та її нові форми?
Відео "як це було" в карусель) ждус коментів", - написала знаменитість в коментарі до фото і відео.
Нагадаємо, Лесю Нікітюк після збільшення бюста порівняли з Памелою Андерсон і Сердючкою
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