Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, які чудеса творить макіяж

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк активно займається своєю кар'єрою і підігріває інтерес до своєї персони в соціальних мережах. Зокрема, телеведуча постійно ділитися фото і відео в Instagram, де за красунею стежать мільйони українців.

Цього разу красуня вирішила показати, як вона виглядає без макіяжу і укладання на відпочинку. Дівчина зняла короткий ролик, в якому показала себе без косметики. Після цього Леся з'явилася, коли на обличчі навела красу.

"Сервіс Makeup від драбинки. Швидко, зручно, якісно. Запис в дірект.

P. S. Знімайте відео, відзначайте мене", - написала зірка під відео.

Фанати подивилися майже 90 тисяч разів відео і написали коментарі:

"Ось це рівень", " я теж так хочу. Раз / два і красуня", " без макіяжу теж красива!", "Я пішла пробувати!!! Це ж геніально! Леся, де ви раніше були?!", "А що, так можна було? Пішла пробувати".

Раніше ми писали, що улюблениця публіки, пустотлива телеведуча Леся Нікітюк, з'явившись на шоу "Ліпсінк Батл", змусила заздрити українок.

У своєму Instagram Леся Нікітюк розмістила кадри бекстейджу, перед виходом на сцену в ролі всесвітньо відомої співачки Адель.

"Як вам Леся Аделівна та її нові форми?

Відео "як це було" в карусель) ждус коментів", - написала знаменитість в коментарі до фото і відео.

Нагадаємо, Лесю Нікітюк після збільшення бюста порівняли з Памелою Андерсон і Сердючкою

Також Politeka писала, що біда трапилася з Нікітюк прямо під час шоу, Потап не змовчав

А ще Politeka повідомляла, що грайлива Нікітюк спустила сукню перед роздягненою Астаф'євою



