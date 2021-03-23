Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, какие чудеса творит макияж

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк активно занимается своей карьерой и подогревает интерес к своей персоне в социальных сетях. В частности, телеведущая постоянно делиться фото и видео в Инстаграм, где за красоткой следят миллионы украинцев.

В этот раз красотка решила показать, как она выглядит без макияжа и укладки на отдыхе. Девушка сняла короткий ролик, в котором показала себя без косметики. После этого Леся появилась, когда на лице навела красоту.

"Сервис Makeup от Лесеньки. Быстро, удобно, качественно. Запись в директ.

P.S. Снимайте видео, отмечайте меня", - написала звезда под видео.

Фанаты посмотрели почти 90 тысяч раз видео и написали комментарии:

"Вот это уровень", "Я тоже так хочу. Раз/два и красотка", "Без макияжа тоже красивая!", "Я пошла пробовать!!! Это же гениально! Леся, где вы раньше были?!", "А что, так можно было? Пошла пробовать".

Ранее мы писали, что любимица публики, озорная телеведущая Леся Никитюк, появившись на шоу "Липсинк Батл", заставила завидовать украинок.

В своем Инстаграм Леся Никитюк разместила кадры бекстейджа, перед выходом на сцену в роли всемирно известной певицы Адель.

"Как вам Леся Аделивна и ее новые формы?

Видео «Как это было» в карусель) ждус коментов", - написала знаменитость в комментарии к фото и видео.

Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой

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