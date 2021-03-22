Захоплююче музичне шоу "Голос країни" розчарувало шанувальників Винника, який обрав чоловіка Сумської Борисюка для подальшої участі

Як передає Politeka.net, Instagram Instagram в Інстаграм "голосу каїни" з'явилися результати вокальних боїв, і новина про те, що Віталій Борисюк, який змагався з Володимиром Каверіним, виконавши дуетом пісню "Вовчиця", проходить далі, його вибрав Олег Винник.

"Віталій Борисюк виграє вокальний бій і йде далі разом з Олегом Винником! Згоден з таким рішенням?",- запитали в пабліку фанатів шоу.

Як виявилося, меломани однозначно визначили, що голос Володимира в парі з Борисюком явно вигравав. У коментарях українці розпинають Винника за такий вибір, і звинувачують у нечесності та награності.

"Шкода, дуже красиво Володимир співав", "Ще раз показали, що все награно! Чоловік Сумської хороший актор, але не співак, дьоргався і все!!! Моряк сто відсотків був кращим!", "Не справедливо!!!!!!!! 👎👎👎👎👎👎👎 🤔", "Як на мене, у Володимира голос набагато краще, сильніше🔥", "Шкода, що статус переважив талант😢"," Ніі Володимир краще заспівав😢", "дуже не справедливо... Тут явно Володимир переможець!", "Ну куплено, що тут скажеш"," Нажаль шоу-бізнес незмінний і беруть тих, хто вже має ім'я", "Та куди там тому чоловіку Сумської. Аж гидко стало, від такого вибору. Володимир, талант, приємно слухати та дивитись на таку чудову і талановиту людину. Це шоу взагалі для кого? Для талановитих людей з народу, чи бездарних акторів? Прикро і соромно...", "Олеже! Ти ж був кумиром... Невже і ти продався!? Та Віталік же ж з Олею підпрацювують на ювілеях, і це виглядає дешево... Моряк, народ за Вас! Ви тут були кращім! 💪💪💪👏👏👏🥰", "Кумівство!" - написали шанувальники.

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