Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в свіжому образі

Як пише Politeka.net, Емілі Ратаковскі зараз зробила перерву в кар'єрі, так як тільки народила первістка. При цьому американська красуня намагалася повністю не зникати з виду фанатів, дивуючи відвертими фотосесіями з животиком. Але фоловерам цього виявилося мало, тому вони у фан-групах діляться архівними кадрами Емілі.

Цей раз не став винятком, адже один з фанатів вирішив згадати, як виглядає Емілі в довгій спідниці і ТОПі. Дівчина стояла в саду, демонструючи ідеальну фігуру. Природне світло додало кадру особливого шарму, наповнюючи його легкістю і природністю.

Фанати встигли поставити кілька десятків лайків і написали пару коментарів: "симпатична", "Троянда", "еталон елегантності".

Ми писали, що відома модель Емілі Ратаковскі в прозорій чорній білизні не стала приховувати своє тіло.

У чорному комплекті і зі спущеними штанами Ратаковскі цілком впевнено відчувала себе, хвалячись виглядом. Базові очищаючі засоби, сироватка з ретинолом і масло з трояндою – ось основа догляду за шкірою моделі.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі в тісних штанях не змогла приховати" нарослі " боки без фотошопу

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі "підсмажила" на пляжі в крихітному бікіні

Також Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика розкрила піжаму, вперше показуючи фігуру після пологів



