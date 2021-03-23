Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в свіжому образі
Як пише Politeka.net, Емілі Ратаковскі зараз зробила перерву в кар'єрі, так як тільки народила первістка. При цьому американська красуня намагалася повністю не зникати з виду фанатів, дивуючи відвертими фотосесіями з животиком. Але фоловерам цього виявилося мало, тому вони у фан-групах діляться архівними кадрами Емілі.
Цей раз не став винятком, адже один з фанатів вирішив згадати, як виглядає Емілі в довгій спідниці і ТОПі. Дівчина стояла в саду, демонструючи ідеальну фігуру. Природне світло додало кадру особливого шарму, наповнюючи його легкістю і природністю.
Фанати встигли поставити кілька десятків лайків і написали пару коментарів: "симпатична", "Троянда", "еталон елегантності".
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Ми писали, що відома модель Емілі Ратаковскі в прозорій чорній білизні не стала приховувати своє тіло.
У чорному комплекті і зі спущеними штанами Ратаковскі цілком впевнено відчувала себе, хвалячись виглядом. Базові очищаючі засоби, сироватка з ретинолом і масло з трояндою – ось основа догляду за шкірою моделі.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі в тісних штанях не змогла приховати" нарослі " боки без фотошопу
А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі "підсмажила" на пляжі в крихітному бікіні
Також Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика розкрила піжаму, вперше показуючи фігуру після пологів