Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в провокационном образе

На фото Эмили была в топике, лежа на кровати. Красотка дополнила образ стильными очками, а волосы оставила распущенными. Девушка читала, так как можно рядом увидеть книги. Модель прикрыла ножки одеялом, чтобы ничего лишнего не засветить. Кадр получился нежным и манящим, ведь Ратаковски выглядит роскошно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили чуть больше 10 лайков и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Так и манит, сонный ангелок".

На втором фото Эмили уже показалась в пикантном боди с вырезом. Звезда стояла у стены, демонстрируя идеальную фигуру. Образ модель дополнила украшением на шее, но взгляд приковывает декольте. Модель не надевала белье, поэтому бюст прямо выпирал из наряда, так и маня к себе взгляды.

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На фото Эмили позировала в довольно пикантном наряде с глубоким декольте – Ратаковски практически никогда не носит лифчик, что придает ей пикантности. Однако не формы звезды были главной фишкой стильного кадра, а ее прическа.

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