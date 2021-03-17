Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в ярком образе, восхитив фанатов

На фото Ратаковски показалась в красном платье, позируя на фоне фотозоны. Девушка дополнила образ босоножками и стильной сумочкой, а волосы оставила распущенными. Эмили смотрела в объектив камеры, хвастаясь роскошными ножками, которые у красотки действительно безупречны. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили десятки лайков и написали пару комментариев:

"Это действительно отличный пост! Мне нравится твой пост! У вас здесь, в IG, хорошая подача", "Обожаю, цветок".

На втором фото Ратаковски уже была в шикарном белом платье, которое идеально подчеркнуло талию девушки. У Эмили было довольно большое декольте и можно сразу заметить, что белья красотка не надевала.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Обворожительная мечта".

Мы писали, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски сверкнула стройным телом.

Эмили стояла на коленях возле окна. Зеленый топик обтянул пышную грудь, а рукава будто спали, оголив нежные плечи.

Модель натянула крохотные трусики на тонкой резинке чуть выше бедер.

Напомним, томная Ратаковски устроила сеанс соблазна, выставив пышный бюст крупным планом

А еще Politeka писала, что Ратаковски в одном белье забыла о приличиях, показывая фигуру в постели

Также Politeka сообщала, что знойная Ратаковски сдавила упругое декольте руками и пронзила взглядом в самое сердце



