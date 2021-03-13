Знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, всегда выглядела очень стройно

Третьего числа стало известно, что в этот день Ратаковски впервые стала матерью, о чем сама звезда поделилась в излюбленной манере – показала фото с ребенком, на сама при этом держала его на руках без верхней одежды. После этого звезда прекратила делиться новыми публикациями и начала посвящать себя материнству.

На фан-страницах Ратаковски появились последние лучшие фото со звездой, пока что не желающей говорить о себе. Так, пикантный кадр, на котором Эмили позировала в одном белье и тонкой майке получился достаточно лишним, ведь на фото звезда не скрывала себя настоящую.

К слову, так как Ратаковски боится испортить волосы и лицо, она практически всегда позирует без косметики и укладок. Также стоит отметить, что при такой фигуре, Эмили совсем не любит спорт и ее максимум – это занятия йогой или плаванием.

Как можно заметить на пикантных фото, во время беременности изменилась не только фигура Эмили. Она также изменилась в лице. Ранее, до рождения сына, на снимках Эмили продемонстрировала не только это, но еще и всю себя.

Поклонники отметили, что Ратаковски в последнее время очень радостная, к кому же она станет мамой уже весной.

«Губы натуральные? Какие большие... Всего наилучшего для вашего дня и беременности; У тебя самое потрясающее сияние беременности. прям новое лиц; Так красиво; La совершенство; Красивые; Как всегда шикарно; Безупречный вид; Этот живот; Поздравляю малышка; Чистейшая красота; ох как припухла вся».

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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