Знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, всегда выглядела очень стройно
Третьего числа стало известно, что в этот день Ратаковски впервые стала матерью, о чем сама звезда поделилась в излюбленной манере – показала фото с ребенком, на сама при этом держала его на руках без верхней одежды. После этого звезда прекратила делиться новыми публикациями и начала посвящать себя материнству.
На фан-страницах Ратаковски появились последние лучшие фото со звездой, пока что не желающей говорить о себе. Так, пикантный кадр, на котором Эмили позировала в одном белье и тонкой майке получился достаточно лишним, ведь на фото звезда не скрывала себя настоящую.
К слову, так как Ратаковски боится испортить волосы и лицо, она практически всегда позирует без косметики и укладок. Также стоит отметить, что при такой фигуре, Эмили совсем не любит спорт и ее максимум – это занятия йогой или плаванием.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Вскрылся конфликт строптивой Могилевской с дизайнером Тины Кароль и Лободы: "Хочу сделать заявление..."
Участников "Голосу країни" уговаривают не доходить до финала, победитель раскрыл закулисье: "Тренеры совсем не такие..."
"Тело было в мешке для сахара": трагедия с 7-летней девочкой обрастает новыми деталями
Ольга Сумская в лосинах показала их с Борисюком роскошную спальню, размеры впечатляют: "Радуюсь..."
Как можно заметить на пикантных фото, во время беременности изменилась не только фигура Эмили. Она также изменилась в лице. Ранее, до рождения сына, на снимках Эмили продемонстрировала не только это, но еще и всю себя.
Поклонники отметили, что Ратаковски в последнее время очень радостная, к кому же она станет мамой уже весной.
«Губы натуральные? Какие большие... Всего наилучшего для вашего дня и беременности; У тебя самое потрясающее сияние беременности. прям новое лиц; Так красиво; La совершенство; Красивые; Как всегда шикарно; Безупречный вид; Этот живот; Поздравляю малышка; Чистейшая красота; ох как припухла вся».
Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини
Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини