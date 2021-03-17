Популярная модель и актриса Эмили Ратаковски вышла на прогулку в смелом наряде

Как пишет Politeka.net , Эмили Ратаковски активно строит карьеру модели и начала продвигать себя как актриса. Девушка не так давно родила, поэтому не часто можно было увидеть красотку. Но о модели не забывают фанаты и активно делятся снимками в Инстаграм на фан-страничках.

В этот раз фанаты опубликовали кадр, где Эмили была в черных штанах и пиджаке, который оставила раскрытым. Волосы у Ратаковски остались распущенными, а образ дополнила красотка стильным узким топом. "Кокетка" красовалась, идя по улице, восхищая своим плоским животиком.

На втором фото Эмили уже показалась в нежном шелковом наряде с черным поясом на талии и большим разрезом практически до бедра. Девушка стояла у стены и игриво выставила ножку, демонстрируя идеальную стройность на босоножках.

Мы писали, что знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, всегда выглядела очень стройно.

Так, пикантный кадр, на котором Эмили позировала в одном белье и тонкой майке получился достаточно лишним, ведь на фото звезда не скрывала себя настоящую. Удивительно, что у красотки такая фигура, ведь Ратаковски не любит спорт - максимум, занимается йогой и плаваньем.

Напомним, эффектная Ратаковски в алом мини-платье разожгла страсть в сердцах мужчин.

А еще Politeka писала, что Ратаковски обожгла своими "вкусностями" в прозрачном платье.