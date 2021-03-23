Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в свежем образе

Как пишет Politeka.net, Эмили Ратаковски сейчас сделала перерыв в карьере, так как только родила первенца. При этом американская красотка старалась полностью не исчезать из вида фанатов, удивляя откровенными фотосессиями с животиком. Но фолловерам этого оказалось мало, поэтому они в фан-группах делятся архивными кадрами Эмили.

Этот раз не стал исключением, ведь один из фанатов решил вспомнить, как выглядит Эмили в длинной юбке и топе. Девушка стояла в саду, демонстрируя идеальную фигуру. Естественный свет добавил кадру особого шарма, наполняя его легкостью и естественностью.

Фанаты успели поставить несколько десятков лайков и написали пару комментариев: "Симпатичная", "Роза", "Эталон элегантности".

Мы писали, что известная модель Эмили Ратаковски в прозрачном черном белье не стала скрывать свое тело.

В черном комплекте и со спущенными штанами Ратаковски вполне уверенно чувствовала себя, хвастаясь видом. Базовые очищающие средства, сыворотка с ретинолом и масло с розой – вот основа ухода за кожей модели.

Напомним, Эмили Ратаковски в тесных штанах не смогла скрыть "наросшие" бока без фотошопа

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски "поджарила" достоинства на пляже в крошечном бикини

Также Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика распахнула пижаму, впервые показывая фигуру после родов



