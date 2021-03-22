Відома співачка Надя Дорофєєва постала в новому образі, після ефіру "Голосу країни" в Білій перуці, співачка зачарувала українців

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram популярна співачка Дорофєєва, вбила новим чином у прозорому світло-зеленому вбранні.

"Локадун", - написала співачка.

Надя Дорофєєва постала на фото в прозорому вбранні, схожому на целофановий, з мокрим волоссям, які затягнуті в пучок, а неслухняні кілька локон падають ні обличчя дівчини. Світло-зелене вбрання і тіні в зелених тонах змінили зірку до невпізнання. Надя відкрила губки, і ображено подивилася вдалину. Шанувальники, які вже звикли до її нового образу по ефірах "Голосу країни", на яких дівчина стала блондинкою, не впізнали свою фаворитку.

"Не впізнала😱😍", "Капець Надь я тебе тут не дізналася, така краасиивааа😍", "На себе взагалі не схожа😍", "На себе взагалі не схожа😍", "Надь, я тебе тут не дізналася😅", "Нереально красива 😻💔", "🔥🔥🔥дуже стильно виглядає...", "Схожа на Біллі Айліш", "Ти дуже красива Надя🔥 🔥 🔥 👏 👏 👏", "Крашиха❤❤️🔥", "красуня😍 сама на себе не схожа", "На себе взагалі не схожаааа", "Це точно Надя? Я не можу її дізнатися", "мати вас не впізнати🔥 😍 😮", "Якась інша)) я навіть не відразу дізналася..😍 ❤ ️ 🔥 ", "Ахаха, тут ти схожа на ображену 11-ти річну дівчинку 😂", - написали здивовані фанати.

Ми писали, що Надя Дорофєєва стала тренером музичного шоу "Голос країни". Заради нової ролі вона також змінила імідж, ставши яскравою блондинкою. Втім, багато фанатів впевнені, що на зйомках співачка була в перуці.

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