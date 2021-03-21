Известная певица Надя Дорофеева показала себя, спросив о предпочтениях
На фото Надя показалась в штанах и топе, а сверху накинула наряд, который оставила только на руках. Дорофеева выгнулась назад, а голову подняла вверх, закрыв глаза от удовольствия. Кадр получился довольно интересным и будоражащим, ведь певица умеет себя показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"В этом месяце вышло столько релизов у всех. Расскажите кого слушаете, кто понравился?", - написала Надя, предлагая поговорить.
Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Ах, обожаю тебя", "Тебя, конечно, и новая песня Макса Барских и Зиверт - бомба", "Смотря по настроение.
Сегодня слушала где то 5 раз подряд песню bam bam", "Я слушаю только девочку с Время и Стекло и всё", "Почему, кроме тебя и Вовы, есть еще артисты?", "Конечно же тебя Надя!!!", "Исполнителей много, но наши сердца принадлежат тебе".
Мы писали, что украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, впечатлила новым образом.
У себя в Инстаграм девушка опубликовала отрывок из своего нового клипа. На днях Дорофеева выпустила первый альбом в качестве сольной исполнительницы. Один из треков она записала с живым сопровождением. С артисткой танцевали эпатажные танцоры, которые помогали создать нужную атмосферу.
Напомним, Дорофеева раззадорила не только новыми хитами, но и провокационной позой, кадры соблазнения
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