Певица Надя Дорофеева показала жаркое фото со съемок лирик-видео своего первого сольного альбома

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и на днях презентовала свой первый мини-альбом "Dofamin", в который вошли пять новых композиций артистки. На YouTube-канале звезды появилось 15-минутное видео со всеми песнями в исполнении Нади – она поет под аккомпанемент музыкантов и двигается вместе с шоу-балетом.

В своем Instagram Дорофеева показала необычное фото со съемок лирик-видео, а в подписи к нему обратилась к поклонникам с вопросом, какой из ее новых треков им понравится больше всего. На новом фото Надя запечатлена в интересной локации и необычном образе. На ней светлый костюмчик с широкими брюками и пиджаком с замысловатыми вырезами на плечах, под которым у нее коротенький светлый топик. Волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на ее лице яркий макияж, она хищно смотрит в объектив, присев в провокационной позе.

В подписи к кадру Надя написала: "Радуюсь вашим комментам под live video “dofamin” на YouTube. Напишите мне, какой трек зашел больше всего?". Конечно же поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами и обсуждая новые хиты. "Нереальная", "Альбом бомба", "Все песни шикарны", "Очень круто получилось", "Обожаю тебя", "Каждая песня по-своему зашла", "Zavisimost больше всего понравилась", "Все песни очень понравились", - пишут в комментариях.

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