В сети появились кадры воссоединения Позитива и Нади Дорофеевой, как во времена "Время и Стекло"

Как сообщает Politeka.net, в грядущее воскресенье, 21 марта, состоится решающий эфир вокального шоу "Голос країни", в котором будет определяться судьба оставшихся участников вокальных боев. Конечно же, чем ближе к финалу, тем больше накаляются страсти и тем больше интриг готовят зрителям продюсеры шоу. Так, за несколько дней до эфира на странице вокального шоу в Instagram появился видеоанонс нового эфира, в котором показали все самые горячие моменты нового выпуска.

Так, на видео можно увидеть не только самые яркие фрагменты выступлений участников, но и неожиданные реакции звездных тренеров. Так, например, в ролике поражает выпад Тины Кароль, которую, очевидно вывели из себя некоторые участники. Комментируя одно из выступлений Кароль сказала: "Это было плохо. Кто-то из вас, кто недоработал, отправится в нокаут". Кроме того, на видео можно увидеть кадры воссоединения Позитива и Нади Дорофеевой, которое произошло на "Голосе".

Как известно, раньше Надя и Алексей сидели в одном кресле на шоу, но в 11 сезоне после распада группы "Время и Стекло" певица одна стала тренером проекта. Однако, в новом эфире "Голоса країни" к Дорофеевой присоединился ее бывший коллега по группе. "Дуэт был клевый. Я о нас с Надей и о вас тоже", - говорит Позитив в ролике, очевидно комментируя выступление участников. Поклонники просто в восторге от возвращения Алексея Завгородного на проект, многие отметили, что будут смотреть эфир только ради него.

Напомним, что фаворитка "Голосу країни" призналась, что у нее было с Монатиком на "Х-Факторе": "Мы с первых дней стали...".

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