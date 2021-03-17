Бывшая солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева огорошила неожиданными кадрами
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала несколько свежих "сториз" у себя в Инстаграм, которыми изрядно заинтриговала.
Надя показала бэкстейдж одного из проектов. В частности, певица продемонстрировала себя в гримерке. Над ней колдовали визажисты и стилисты, пока девушка снимала свое отражение в зеркале.
Примечательно, что недалеко от нее сидел ее бывший коллега из "Время и Стекло" Позитив. Над его внешним видом также работали специалисты. Дорофеева тегнула музыканта в своих "сториз", но при этом не раскрыла, какое новое занятие их объединило в этот раз.
На следующих кадрах Надя продемонстрировала результат трудов мастеров: идеальный макияж, приближенный к ее натуральной внешности, а также стильный наряд, состоящий из клетчатого пиджака овер-сайз и черного топа, открывшего вид на ее упругий бюст.
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"Сегодня я такая", - подписала кадр артистка.
Чуть позднее Надя выставила еще один "сториз", в том же образе, но со стаканчиком кофе.
"Хороший день", - говорится в подписи, а Надина милая улыбка тому только подтверждение.
Ранее мы рассказывали, что в Сети появилось видео с певицей Мишель Андраде и Позитивом, спевшими в дуэте. Ребята выпустили клип на свою песню-саундтрек к юмористическому сериалу от "Квартал 95" - "100 тысяч минут вместе".
"Заменили в дуэте Дорофееву Мишель, и "Время и стекло" никуда не делись. Аранжировка и текст - копия предыдущих композиций группы. Хорошо это или нет, вопрос к продюсерам", - прокомментировал один из пользователей это событие.
Напомним, что искусительница Дорофеева подвигала бедрами в жарком танце, горячие кадры: "Надя, очень круто!".
Также Politeka писала, что Позитив кинул вызов Дорофеевой, запев как Эминем, кадры уже в Сети: "Теперь придется..."