Бывшая солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева огорошила неожиданными кадрами

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала несколько свежих "сториз" у себя в Инстаграм, которыми изрядно заинтриговала.

Надя показала бэкстейдж одного из проектов. В частности, певица продемонстрировала себя в гримерке. Над ней колдовали визажисты и стилисты, пока девушка снимала свое отражение в зеркале.

Примечательно, что недалеко от нее сидел ее бывший коллега из "Время и Стекло" Позитив. Над его внешним видом также работали специалисты. Дорофеева тегнула музыканта в своих "сториз", но при этом не раскрыла, какое новое занятие их объединило в этот раз.

На следующих кадрах Надя продемонстрировала результат трудов мастеров: идеальный макияж, приближенный к ее натуральной внешности, а также стильный наряд, состоящий из клетчатого пиджака овер-сайз и черного топа, открывшего вид на ее упругий бюст.

"Сегодня я такая", - подписала кадр артистка.

Чуть позднее Надя выставила еще один "сториз", в том же образе, но со стаканчиком кофе.

"Хороший день", - говорится в подписи, а Надина милая улыбка тому только подтверждение.

Ранее мы рассказывали, что в Сети появилось видео с певицей Мишель Андраде и Позитивом, спевшими в дуэте. Ребята выпустили клип на свою песню-саундтрек к юмористическому сериалу от "Квартал 95" - "100 тысяч минут вместе".

"Заменили в дуэте Дорофееву Мишель, и "Время и стекло" никуда не делись. Аранжировка и текст - копия предыдущих композиций группы. Хорошо это или нет, вопрос к продюсерам", - прокомментировал один из пользователей это событие.

Напомним, что искусительница Дорофеева подвигала бедрами в жарком танце, горячие кадры: "Надя, очень круто!".

Также Politeka писала, что Позитив кинул вызов Дорофеевой, запев как Эминем, кадры уже в Сети: "Теперь придется..."