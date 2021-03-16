Певица Надя Дорофеева вызвала восторг неожиданным кадром

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстала рядом со своей мамой-блондинкой Ольгой Дорофеевой.

Растрепанная и ненакрашенная Надя, но зато с милой улыбкой, прильнула к стильной одетой маме "при полном параде".

"Сегодня особенный день. У самой прекрасной mama.dorofeeva - День Рождения", - подписала фото звезда, пририсовав к голове Дорофеевой-старшей забавную корону.

Невооруженным глазом заметно, как сильно певица похожа на свою родительницу: те же носик, скулы и губы.

Ранее пользователи уже горячо обсуждали их сходство. Мама Нади хоть и редко делает посты в своем Инстаграм, но зато, как говорится, метко. Женщина любит хвастаться отдыхом с дочкой или их совместным выходом в свет.

"Какие красавицы😘"; "На майли сайрус похожа"; "Самая лучшая дочь, и самая лучшая мама♥️😻"; "Какие две девочки, прекрасные😻😻🔥 Обожаю когда вместе"; "Оооо вы такие милые и классные😍❤️"; "Хорошенькие такие, и похожи как две капли воды❤️"; "Надюша очень похожа на вас😍♥️"; "Вы так похожи ✨😍"; "Как похожи! Прекрасны✨", - писали в комментариях под их общими снимками.

Ранее мы сообщали, Дорофеева выпустила первое live-видео «a tebe…» из мини-альбома dofamin, где, по ее словам, показала себя настоящую.

"...минимум мейкапа, минималистичный образ, никаких причесок — максимум эмоций. Счастлива, что могу быть собой, быть свободной, превращать свои воспоминания в истории и кайфовать от музыки", - делилась впечатлением звезда.

Напомним, что искусительница Дорофеева подвигала бедрами в жарком танце, горячие кадры: "Надя, очень круто!".

Также Politeka писала, что искусительница Дорофеева в экстремальном мини призналась, за чем пришла в "Голос країни": "Каждый из них...".