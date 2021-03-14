Семейная жизнь дает о себе знать

Владимир Дантес показал, как жена Надя Дорофеева с мамой готовили на кухне

На кадрах Владимир показал рабочее место на кухне, где Надя с мамой готовили блины с различной начинкой. Дантес продемонстрировал нарезанные грибы, сковородку с луком, а после блины, которые жарились на плите. Это и стало причиной недопонимания между участницами ролика. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Дантеса, который опубликовал видео

"Ну где же они толстые, они...", сказала в ролике Надя о блинах.

"Невестка со свекровью спорят про размер", - подписал видео Дантес внизу.

Как можно понять, Надя Дорофеева вместе с мамой своего мужа Владимира Дантеса готовит праздничный стол, ведь сегодня в Украине последний день этого праздника, который длился с 8 по 14 марта. Как можно понять, традиционным блюдом в этот день являются блины.

Мы писали, что известная певица Надя Дорофеева ставшая порадовала поклонником стильным образом в экстремальном мини.

Фото в экстремальном черном мини костюме, который создает вырез в виде ромба на животике певицы, в шляпке с вуалеткой и стильных черных ботильонах с тупым носком, сделано на фоне студии. Слева и справа знаменитости висят красные шторы, которые создают контраст стильному образу Дорофеевой.

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