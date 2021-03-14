"Ну где же они толстые, они...", сказала в ролике Надя о блинах.
"Невестка со свекровью спорят про размер", - подписал видео Дантес внизу.
Как можно понять, Надя Дорофеева вместе с мамой своего мужа Владимира Дантеса готовит праздничный стол, ведь сегодня в Украине последний день этого праздника, который длился с 8 по 14 марта. Как можно понять, традиционным блюдом в этот день являются блины.
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Фото в экстремальном черном мини костюме, который создает вырез в виде ромба на животике певицы, в шляпке с вуалеткой и стильных черных ботильонах с тупым носком, сделано на фоне студии. Слева и справа знаменитости висят красные шторы, которые создают контраст стильному образу Дорофеевой.
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