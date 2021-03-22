Известная певица Надя Дорофеева предстала в новом образе, после эфира "Голоса країни" в белом парике, певица очаровала украинцев

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм популярная певица Дорофеева, сразила новім образом в прозрачном светло-зеленом наряде.

"Локадун", - написала певица.

Надя Дорофеева предстала на фото в прозрачном наряде, похожем на целлофановый, с мокрыми волосами, которые затянуты в пучок, а непослушные несколько локон падают ни лицо девушки. Светло-зеленый наряд и тени в зеленых тонах изменили звезду до неузнаваемости. Надя приоткрыла губки, и обиженно посмотрела вдаль. Поклонники, уже привыкшие к ее новому образу по эфирам "Голоса країни", на которых девушка стала блондинкой, не узнали свою фаворитку.

"Не узнала😱😍", "Капец Надь я тебя тут не узнала, такая краасииваяя😍", "На себя вообще не похожа😍", "На себя вообще не похожа😍", "Надь, я тебя тут не узнала😅", "Нереально красивая 😻💔", "🔥🔥🔥очень стильно выглядит...", "Похожа на Билли Айлиш", "Ті очень красивая Надя🔥🔥🔥👏👏👏", "Крашиха😍❤️🔥", "Красотка 😍 сама на себя не похожа", "На себя вообще не похожаааа", "Это точно Надя? Я не могу ее узнать", "Мать Вас не узнать🔥😍😮", "какая-то другая)) я даже не сразу узнала..😍❤️🔥", "Ахаха, тут ты похожа на обиженую 11-ти летнюю девочку 😂", - написали удивленные фанаты.

Мы писали, что Надя Дорофеева стала тренером музыкального шоу "Голос країни". Ради новой роли она также изменила имидж, став яркой блондинкой. Впрочем, многие фанаты уверены, что на съемках певица была в парике.

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