Харківський бізнесмен Михайло Заливако, який став головним героєм шоу "Холостяк 11", розворушив публіку несподіваним кадром з дитиною

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Михайло опублікував фото, зроблене в закладі. Він сидів за столом з маленькою дівчинкою. Заливако годував дитину, а також малював і грав з нею.

"Раз, два, три! - відкривай рот, Ді", - підписав він фото.

Шанувальниці відразу ж звернули увагу на те, що дівчинка сильно схожа на Михайла. Деякі навіть припустили, що це може бути його дочка.

"Які гарненькі. Михайло це ваша дочка?",- запитала одна з прихильниць.

"Хрещениця", - зазначив збентежений Заливако.

У коментарях під постом захоплені глядачки стали розхвалювати нового холостяка. Те, як Михайло вміє ладити з дітьми, викликало розчулення у жіночої половини його підписників.

"Михайло, Вас треба знімати на ширік, оскільки біцепс не влазить в кадр», «помітно що діток любить, і до сім'ї готовий)», «яка милота, мені так хочеться щоб Ви знайшли свою любов. Сподіваюся, ви гідний чоловік. (минулий холостяк розчарував в кінці)", "Мілота, який же чоловік-вогонь просто", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако попрощався відразу з трьома дівчатами, хто вирішив піти, не чекаючи троянди: "вона б там не вижила...".

Як повідомляла Politeka, Зайка з "Холостяка" злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого: "прийшов час зайнятися...".

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