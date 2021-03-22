Відомий український співак, один з найпопулярніших виконавців Макс Барських продовжує радувати шанувальників, публікуючи знімки з нового кліпу Bestseller

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Макс розмістив фото, на якому застиг у незвичайній позі на дзеркальній поверхні в пустелі.

Співак з яскравим волоссям і стильному шкіряному костюмі виконує брейк. У кадрі Макс постає справжнім красенем, якого так обожнюють дівчата.

Нагадаємо, нова робота Макса Барських і російської співачки Zibert вийшла в світ кілька днів тому 19 березня. В описі до кліпу сказано, що це історія про самотність в стилі кіберпанк. Історія про те, як "сучасний світ стрімко втрачає тактильність, люди добровільно оцифровують свої почуття і емоції, обмінюючи їх на лайки і рейтинг в соціальних мережах".

Музиканти підкреслюють, світ захлеснули віртуальне життя, замінивши реальністю.

"Продовжую радіти результату виконаної роботи", - написав Макс коментуючи фото.

Шанувальники не упустили можливість прокоментувати фото, засипавши Макса компліментами:

"Максим? Твій колір волосся. Справжній дуже був гарний. Це просто жах", "Макс, ти не гірше акробатів виконуєш трюки! Молодець!👏 👏 👏 ", "Брейк від Макса Барських, профі у всьому 👍👏🔥💥🌶️💕💞", "😍ми радіємо разом з тобою ! Захоплюємося твоїм професіоналізмом ! 🤩 👍 ", "Мега Крут", "Макс, Ти найкращий!!!Ти сонечко!!!💞💓💗♥️💋💋💋", "Макс дуже хочеться трек від тебе одного бестселер, будь ласка, тільки для своїх передплатників🙏 Кульбаба😘 😘", "Складно, але круто".

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