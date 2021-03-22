Известный украинский певец, один из самых популярных исполнителей Макс Барских продолжает радовать поклонников, публикуя снимки из нового клипа Bestseller

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Макс разместил фото, на котором застыл в необычной позе на зеркальной поверхности в пустыне.

Певец с яркими волосами и стильном кожаном костюме исполняет брейк. В кадре Макс предстает настоящим красавчиком, которого так обожают девушки.

Напомним, новая работа Макса Барских и российской певицы Zibert вышла в свет несколько дней назад 19 марта. В описании к клипу сказано, что это история об одиночестве в стиле киберпанк. История о том, как "современный мир стремительно теряет тактильность, люди добровольно оцифровывают свои чувства и эмоции, обменивая их на лайки и рейтинг в социальных сетях".

Музыканты подчеркивают, мир захлестнули виртуальная жизнь, заменив реальностью.

"Продолжаю радоваться результату проделанной работы", - написал Макс комментируя фото.

Поклонники не упустили возможность прокомментировать фото, засыпав Макса комплиментами:

"Максим? Твой цвет волос. Настоящий очень был красивый. Это просто ужас", "Макс, ты не хуже акробатов выполняешь трюки! Молодец!👏👏👏", "Брейк от Макса Барских, профи во всём 👍👏🔥💥🌶️💕💞", "😍Мы радуемся вместе с Тобой ! Восхищаемся Твоим профессионализмом ! 🤩👍", "Мега крут", "Макс ты самый лучший!!! Ты солнышко!!!💞💓💗♥️💋💋💋", "Макс очень хочется трек от тебя одного Бестселлер, пожалуйста, только для своих подписчиков🙏 Одуванчик😘😘", "Сложно, но круто! 🔥🔥🔥".

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