18-річний співак, переможець "Голосу країни" і "Голос. Діти" Роман Сасанчин розповів про серйозну біду в сім'ї

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram хлопець записав відео-звернення, в якому розповів про подію.

Як пояснив Роман, близько двох тижнів тому його мама захворіла коронавірусом. Спочатку вона непогано переносила хворобу, її лікували стандартними ліками. За словами артиста, матері ставало легше, але пізніше її стан різко погіршився. Зараз жінка лежить під апаратом штучного дихання. Лікарі ускладнили її лікування, яке стало непідйомним для сім'ї. Саме тому Роман вирішив звернутися за допомогою до своїх шанувальників.

У коментарях молодого хлопця підтримали добрим словом. Багато хто відзначив, що допоміг артисту матеріально.

"Тримайтеся, все буде добре!", "Бажаю якнайшвидшого одужання, тримайтеся, все буде добре", "Ромчик, тримайся, все буде добре", "Одужання мамі",- пишуть користувачі Мережі.

Роман Сасанчин переміг у вокальному шоу в 2020 році, проте через карантин не зміг почати повноцінно гастролювати. Крім цього, як відомо, переможці шоу в перший час не отримують пристойних гонорарів. Таке визнання в одному з інтерв'ю зробив переможець першого сезону шоу Іван Ганзера. За його словами, переможці "Голосу" рідше домагаються успіху і популярності, ніж учасники, що зайняли третє і четверте місця.

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