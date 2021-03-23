З'явилися кадри, чим, а головне з ким, займається Катерина Осадча далеко від свого чоловіка Юрія Горбунова

Як відомо, кілька днів тому 37-річна Осадча разом зі знімальною групою "Світського життя" покинула Україну і вирушила до Грузії. Тут дівчина має намір записати кілька інтерв'ю.

Зокрема, Осадчу "застукали" разом з героєм одного з минулих сезонів "Холостяка" 35-річним Іраклі Макацарією.

Як передає Politeka.net, останній поділився в себе в Instagram новими "сторіз", на яких показав, чим вони з Катериною займалися.

Так, екс-"Холостяк" влаштував для ведучої екскурсію по столиці Грузії, а потім запросив до себе додому, де пригостив маминими хачапурі.

Осадча постала на кадрах в пальто світло-горичичного відтінку й сірому кашкеті.

"Було приємно зустрітися з @kosadcha в улюбленому Тбілісі. Зробити невелику екскурсію по старому місту і поговорити про грузинські традиції. Відкрив таємницю, що зовсім скоро "Макацарія Туризм" прийматиме перших гостей в нашу прекрасну країну. Спасибі за душевну розмову, завжди раді гостям!", - підписав кадри Макацарія.

Раніше ми розповідали, що в тій же Грузії Осадча зустрілася з легендарною співачкою Ніно Катамадзе, у якої взяла інтерв'ю.

"Як артистка працює над новим альбомом в пандемію, яке вино любить і де придбала власну землю під будівництво особняка😉 Тости, спів і харизма зоряної грузинки навіть через екрани долетить до вас вже цієї суботи о 23.20!", - заінтригувала Катерина публіку.

Нагадаємо, що Осадча залишила Горбунова на господарстві і Покотила за кордон, вразивши кадрами: "Скоро все покажемо…"

Як повідомляла Politeka, роздягнений суддя "Майстер Шеф «Хіменес-Браво розбурхав фантазії жінок:" Міцний горішок!»

Також Politeka писала, що помолоділа Осадча в напівпрозорій сукні вразила розміром декольте: "красуня Катя!"