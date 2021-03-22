Відомий ресторатор і телеведучий Ектор Хіменес-Браво знову подражнив пляжним знімком у солом'яному капелюсі, погравши м'язами

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ектор Хіменес-Браво розмістив пляжне фото в солом'яному капелюсі і окулярах з голим торсом на тлі пальм і піщаного берега. Відомо, що телеведучий відправився на відпочинок до Єгипту.

"Моя аудиторія-найкраща! ❤,- написав телеведучий, - а тепер ми з вами знаємо, що ми ще й чарівники! Ми накликали сонечко ☺️ тільки одними коментарями! А тепер давайте кожен напише під цим постом своє бажання і побачимо, які дійсно здійсняться!

Я вірю в 💯 успіх."

Шанувальники, яких у судді проєкту "Майстер Шеф" більше мільйона, не стали чекати довгих умовлянь і прокоментували фотографію.

Фолловери написали свої побажання, а також не забули про самого красеня Ектора.

"Красунчик 🔥", "Моє бажання щоб швидше закінчився коронавірус і локдаун", "З'їздити в Італію!😍 ", "Великого задоволення і позитиву☀️☀️☀️🌴🌴🌴", "ще 😁 хочу такий загар як у Ектора", "Оххх, с * ксі...", "Всім бажаю добра і здоров'я, дітям - цікавих канікул", "Ектор, молодець🙌❤️", "Щоб скоріше закінчився короновірус і відкрили всі кордони і ніколи не закривали💯", "найкращий кухар😍😍", "Приємно відпочинку❤️", "Смачненьке щось краще покажи, вистачить вже своїми м'язами хвастаться. вот ми печемо смаколики.✌️😁 ", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що нещодавно Ектор розмістив кілька кадрів свого суботнього дня. Фото привели в захват шанувальників ведучого, жінки, які захоплюються красою і привабливістю ресторатора, засипали Кубинця безліччю компліментів і коментарів.

Нагадаємо, що "Майстер Шеф" Хіменес-Браво з коханою на руках показав ідеальний день в домашній обстановці: "красива парочка".

Як повідомляла Politeka, роздягнений суддя "Майстер Шеф «Хіменес-Браво розбурхав фантазії жінок:" Міцний горішок!».

Також Politeka писала, що суддя шоу " Майстер Шеф "Хіменес-Браво в басейні пограв з фантазіями жінок:"Шорти зайві".