Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала, як розважала на вечірці
Як пише Politeka.net, Анастасія Кумейко була учасницею гурту Nikita з 2011 по 2016 рік. Коли з красунею закінчився контракт, дівчина продовжила займатися музикою сольно. Красуня постійно виступає на заходах в якості DJ і ділитися в Instagram досить провокаційними кадрами.
Цього разу Анастасія показала, як підкорила серця на закритій вечірці. Дівчина одягла блискучу сукню з вирізом до стегна. На кадрах можна побачити, як Кумейко куражилася за пультом діджея, а після цього позувала для фотосесії.
"В останній вечір перед локдауном встигла проникнути в серця публіки на закритій вечірці", - написала зірка.
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Фанати подивилися ролик і написали коментарі:
"Від Ж Ж красуня", "Будь здорова, Анастасія", "Локдаун дістав".
Ми писали, що співачка і діджей Анастасія Кумейко (DJ NANA) розбурхала постільними кадрами.
Кумейко ефектно стрибнула в білосніжне ліжко і розляглася в ній, закривши від насолоди очі.
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