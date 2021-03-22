Співачка Наташа Корольова похвалилася ніжностями зі своїм чоловіком Сергієм Глушко (Тарзаном)

Як передає Politeka.net, артистка показала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, показавши, як проводить час на екзотичному курорті.

"Як це круто Серьога @tarzan__ _ official!!! що ми з тобою зберегли здатність дивуватися і захоплюватися! Мальдіви в нашому серці залишили яскравий, емоційний, захоплений слід", - підписала Королева кадри.

На відео відображено Наталя і Сергій відображені на тлі океану. Вони обіймаються, сміються і гладять один одного.

Звичайно ж не обійшлося без компліментів від фанатів.

"Нікого не слухайте і будьте щасливі!!! Життя одне!!! 🙏 🙏 🙏 нехай все буде добре!!!", "Вогняні, Класні, красиві, щирі ..просто 🔥 любові і щастя вам ! Так рада, що у вас все добре», - пишуть в коментарях.

При цьому не всі повірили в щирість Тразана, особливо після недавнього скандалу з його зрадами.

"Він так награно вичавлює з себе інтерес до Наташі, поганий актор, все видно на обличчі як йому хочеться наліво", "Наташа... красуня, Весела, розумничка, а поруч пихатий індик, який милується собою. Бажаю Наташі відданого, красивого і розумного чоловіка", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, всентября стало відомо, що, поки Наташа Корольова відпочивала на південному курорті, її чоловік Тарзан провів ніч з двома дівчатами. Пізніше стриптизер визнав факт зради. З квартири, за його словами, після тієї ночі пропали ювелірні прикраси на п'ять мільйонів рублів, а також три тисячі євро.

Нагадаємо, що чоловік королевою Тарзан показав нове обличчя зі шрамами і викликав подив: "це точно ви?"

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