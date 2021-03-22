Певица Наташа Королева похвасталась нежностями со своим супругом Сергеем Глушко (Тарзаном)

Как передает Politeka.net, артистка показала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, показав, как проводит время на экзотическом курорте.

«Как это круто Серега @tarzan___official!!! что мы с тобой сохранили способность удивляться и восхищаться! Мальдивы в нашем сердце оставили яркий, эмоциональный, восторженный след», - подписала Королева кадры.

На видео запечатлено Наталья и Сергей запечатлены на фоне океана. Они обнимаются, смеются и гладят друг друга.

Конечно же не обошлось без комплиментов от фанатов.

«Никого не слушайте и будьте счастливы!!! Жизнь одна!!! 🙏🙏🙏 пусть все будет хорошо!!!», «Огненные, классные, красивые, искренние ..просто 🔥 любви и счастья вам ! Так рада, что у вас всё хорошо», - пишут в комментариях.

При этом не все поверили в искренность Тразана, особенно после недавнего скандала с его изменами.

«Он так наигранно выжимает из себя интерес к Наташе, плохой актёр, всё видно на лице как ему хочется налево», «Наташа... красотка, весёлая, умничка, а рядом напыщенный индюк, который любуется собой. Желаю Наташе преданного, красивого и умного Мужчину», - пишут в Сети.

Напомним, всентябре стало известно, что, пока Наташа Королева отдыхала на южном курорте, ее супруг Тарзан провел ночь с двумя девушками. Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры, по его словам, после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро.

Напомним, что муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "это точно вы?"

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