Відома пара телеведучий Володимир Остапчук і його нова дружина нотаріус Христина продовжують цікавити шанувальників, розміщуючи в соцмережі свої щоденні історії
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Христина розмітила кілька відео, в яких Володимир В поті чола збирає стілець. Він вставляє коліщатка, а Христина в цей час коментує.
"Запросила коханого на обід. Проте... їду треба заробити. Приїхав стілець для помічника, тому ось...",- розповідає Христина.
У цей час Володимир заявив: "Зая, ти хоч знаєш мої розцінки? Як мінімум, як мініум...". Володимир назвав дуже дорогий ресторан, тому Христина була рада локдауну, і зуміла зіскочити з теми "я б із задоволенням, але карантин, справа така, так що...".
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Дорофєєва в прозорому вбранні викликала фурор новою зовнішністю без перуки: "Схожа на Біллі Айліш"
Вже не "Холостячка" Мішина в тоненькому сарафанчику показала своє щастя: "Потрібно його створювати, а не..."
Трагедією завершилися пошуки вченого, за якого молилися сотні українців: "Пам'ятатимемо довгі роки"
Рідкісне фото чоловіка та сина Кравець із "Квартал 95" викликало ажіотаж: "Тато і маленька Оленка!"
Сама ж підписала відео: "Ох і запитики у вас, Володимир, карантин рятує!".
Парочка часто радує фото і відео, розміщуючи забавні історії свого життя для шанувальників. Не так давно Христина скаржилася на карантин, адже не уявляє своє життя без походів в ресторани. Однак тепер доводиться готувати самостійно або викликати доставку додому або в офіс.
Варто сказати, що Христина і Володимир стежать за тим, що вони вживають в їжу. Тому Христина ніколи не скаржиться на свою зовнішність, навпаки демонструючи її шанувальникам без косметики.
Нещодавно Христина розмістила відео ранкових процедур, похвалившись здоровим і сяючим кольором обличчя.
Нагадаємо, що дружина Остапчука без грама косметики приголомшила зізнанням: "Вовчик завжди мені..."
Як повідомляла Politeka, ображена екс-дружина Остапчука видала ганебну деталь, який з нього батько: "14 секунд для..."
Також Politeka писала, що Остапчук помстився Кухар з "Танців з зірками", влаштувавши їй рознос прямо на виставі: "хтось у нас став..."