Відома пара телеведучий Володимир Остапчук і його нова дружина нотаріус Христина продовжують цікавити шанувальників, розміщуючи в соцмережі свої щоденні історії

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Христина розмітила кілька відео, в яких Володимир В поті чола збирає стілець. Він вставляє коліщатка, а Христина в цей час коментує.

"Запросила коханого на обід. Проте... їду треба заробити. Приїхав стілець для помічника, тому ось...",- розповідає Христина.

У цей час Володимир заявив: "Зая, ти хоч знаєш мої розцінки? Як мінімум, як мініум...". Володимир назвав дуже дорогий ресторан, тому Христина була рада локдауну, і зуміла зіскочити з теми "я б із задоволенням, але карантин, справа така, так що...".

Сама ж підписала відео: "Ох і запитики у вас, Володимир, карантин рятує!".

Парочка часто радує фото і відео, розміщуючи забавні історії свого життя для шанувальників. Не так давно Христина скаржилася на карантин, адже не уявляє своє життя без походів в ресторани. Однак тепер доводиться готувати самостійно або викликати доставку додому або в офіс.

Варто сказати, що Христина і Володимир стежать за тим, що вони вживають в їжу. Тому Христина ніколи не скаржиться на свою зовнішність, навпаки демонструючи її шанувальникам без косметики.

Нещодавно Христина розмістила відео ранкових процедур, похвалившись здоровим і сяючим кольором обличчя.

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