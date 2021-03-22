Даша Ульянова з "Холостяка" показала, як підтримує тіло в тонусі
Як пише Politeka.net, Даша Ульянова стала дуже популярною після участі в шоу "Холостяк", де пропонували серце Макса Михайлюка. Хоч Красуня і перемогла в проекті, побудувати відносини з багатим красенем не вдалося. Але дівчина зібрала армію фанатів, які стежать за чарівним блогером в Instagram.
Цього разу Даша вирішила опублікувати кадри, де вона знову тренувалася. Ульянова в чорному костюмі лежала на животі, розставивши ніжки в шпагаті.
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На інших кадрах красуня показала ще кілька вправ. Дівчина вражає своєю працьовитістю, хоча фанати і не змогли засипати компліментами красуню, адже публікації були зроблені в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "дивовижно, вражає розтяжка".
Ми писали, що переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала, як займається спортом.
Так, нещодавно у своїх Instagram-сторіс блогерка виклала цікаві відео, на яких її можна побачити під час занять спортом. Даша прийшла в спортзал в облягаючому вбранні-на ній вузькі чорні лосини з кольоровими вставками і темна кофтинка з рукавами. Спочатку красуня розминає сідниці і стегна з гумкою на колінах, енергійно рухаючись і підстрибуючи.
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