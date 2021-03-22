Російська співачка, екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва, яка в шлюбі з Валерієм Меладзе, козирнула стрункою фігуркою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 41-річна зірка опублікувала вельми грайливе фото як для жінки, яка знаходиться на останніх термінах вагітності. Великий живіт співачка прикрила просторим платтям. На загальний огляд красуня виставила свої стрункі ніжки.

"Сьогодні я скасую сніг і холодний дощ. Сонце тобі включу і нехай горить всю ніч...Слова з нової пісні так і вриваються до нас! Адже сьогодні 22 березня! День весняного рівнодення відбувся",- підписала фото Альбіна.

У коментарях шанувальники стали залишати захоплені відгуки про зовнішність зірки. Всі прийшли до висновку, що Джанабаєва стала краще виглядати під час своєї третьої вагітності.

"Як вагітна школярка", "Альбіна, ви дуже добре виглядаєте. Вагітність вам до лиця. Дуже гарне плаття", "Ви так прекрасна. Шалено подобаються ці фото, прям сяєте", "Яка ви красуня, вами можна тільки захоплюватися!", "Як вам пасує вагітність, ви прекрасні) пісня на повторі», - пишуть люди.

Зазначимо, що Джанабаєва чекає третю дитину від Валерія Меладзе. У пари вже є два сини. Перший хлопчик народився в 2004 році, коли Меладзе ще перебував у шлюбі зі своєю першою дружиною. Зіркова парочка дуже довго приховувала свої відносини, а Альбіна була в статусі коханки Меладзе.

Офіційно розлучився Меладзе лише через 10 років після того, як Альбіна народила йому першого сина.

Нагадаємо, що гарна Джанабаєва зустріла ранок на підвіконні, а не в ліжку з Меладзе: "Ну все, тепер точно...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Меладзе Джанабаєва сховала живіт, вразивши грайливим виглядом: "все йде за планом...".

Також Politeka писала, що 41-річну дружину Меладзе Джанабаєву в тісному боді запідозрили у вагітності:"така особлива, погляд інший".