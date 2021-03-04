Екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва порадувала шанувальників грайливим настроєм і соковитим кадром
Як передає Politeka.net, 41-річна співачка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в романтичному образі.
Альбіна забралася на широке підвіконня разом з подушою і ковдрою, влаштувавши собі там щось на зразок ліжка. Дівчина позувала в небесному худі та світлих джинсах, зібравши волосся в пучок, який вже встиг розпатлатися.
Артистка зігнула ноги в колінах, обдарувавши шанувальників ніжною посмішкою.
"І нехай за вікном негода... Ранок у нас з вами все одно добрий 💕", - написала зірка. При цьому, судячи зі знімку, день у неї почався не в компанії чоловіка, співака Валерія Меладзе.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Як дівчинка🤩"
"Прекрасна!!!😍 і Вам, гарного дня і настрою!!!!🤗🌹"
"Романтично😍"
"Як дівчисько прям, не впізнала😍"
"Ну все, тепер ранок точно добрий 😍 гарного вам дня❤️"
"Така м'яка і пухнаста❤️😍 🙏!"
Раніше ми повідомляли, що щаслива Джанабаєва показала в Мережі рідкісне фото з позашлюбним сином Меладзе. Костянтину виповнилося 17 років, і його мати не втрималася, щоб не привітати.
Альбіні з Валерієм довелося 10 років ховати маленького Костю від публіки, поки вони не наважилися розкрити таємницю про свій роман. Хлопчик народився в 2004 році, коли його батько ще був одружений на іншій жінці.
Нагадаємо, що розпалена дружина Меладзе Джанабаєва в одному рушнику здалася після баньки.
Портал Politeka писав, що 41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе.
Також на Politeka писали, як Джанабаєва не витримала і показала, якою її бачить Меладзе вранці.