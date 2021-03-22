Российская певица, экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева, которая в браке с Валерием Меладзе, козырнула стройной фигуркой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 41-летняя звезда опубликовала весьма игривое фото как для женщины, которая находится на последних сроках беременности. Большой живот певица прикрыла просторным платьем. На всеобщее обозрение красотка выставила свои стройные ножки.

«Сегодня я отменю снег и холодный дождь. Солнце тебе включу и пусть горит всю ночь...Слова из новой песни так и врываются к нам! Ведь сегодня 22 марта! День весеннего равноденствия состоялся», - подписала фото Альбина.

В комментариях поклонники стали оставлять восхищенные отзывы о внешности звезды. Все пришли к выводу, что Джанабаева похорошела во время своей третей беременности.

«Как беременная школьница», «Альбина, вы очень хорошо выглядите. Беременность вам к лицу. Очень красивое платье», «Вы так прекрасна. Безумно нравятся эти фото, прям светитесь», «Какая вы красавица, вами можно только восхищаться!», «Как вам идет беременность, вы прекрасны) песня на повторе», - пишут люди.

Отметим, что Джанабаева ждет третьего ребенка от Валерия Меладзе. У пары уже есть два сына. Первый мальчик родился в 2004 году, когда Меладзе еще состоял в браке со своей первой женой. Звездная парочка очень долго скрывала свои отношения, а Альбина была в статусе любовницы Меладзе.

Официально развелся Меладзе лишь через 10 лет после того, как Альбина родила ему первого сына.

Напомним, что похорошевшая Джанабаева встретила утро на подоконнике, а не в постели с Меладзе: "Ну все, теперь точно...".

Как сообщала Politeka, беременная жена Меладзе Джанабаева спрятала живот, впечатлив игривым видом: «Все идет по плану…».

Также Politeka писала, что 41-летнюю жену Меладзе Джанабаеву в тесном боди заподозрили в беременности: "Такая особенная, взгляд другой".