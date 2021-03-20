Російська співачка, екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва порадувала шанувальників грайливим настроєм і яскравим кадром

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала свіже фото, на якому постала в джинсах і світлій просторій сорочці. Лук доповнювали білосніжні черевики. Альбіна вмостилася на підлозі, прикривши ногою свій вагітний животик. Виглядала співачка неймовірно свіжо і молодо, незважаючи на те, що їй вже виповнився 41 рік.

"Сьогоднішнє сонце в місті лише підсилює стан щастя, яке даруєте ви мені своїми добрими словами, красивими відео! Кожному з вас... мій полум'яний Привіт!",- залишила підпис під фото Альбіна.

У коментарях яскравій красуні залишили масу приємних слів.

"Ми вас любимо і завжди з вами. Спасибі, що ділитеся з нами приємними подіями", "Яка ви красива.. я ось прям закохалася в Вас", "Альбіна, спасибі за те, що випромінюєте щастя і любов! Передаєте це через вашу творчість", "яка ви гарненька", "Ну ти пісню заспівала і все... Сніг і дощ вимкнула. Сонце включила. Все йде за планом", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Альбіна Джанабаєва довгий час приховувала свою вагітність. Скоро жінка народить третю дитину своєму чоловіку Валерію Меладзе.

Нагадаємо, що 41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва показала, наскільки красива крупним планом: "як сонечко в...".

Як повідомляла Politeka, 41-річна екс-ВІА Гра Джанабаєва ось-ось народить Меладзе шосту дитину, перше фото:"таємниця відкрита".

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