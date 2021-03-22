Українських "холостяк" Микита Добринін несподівано покинув російську версію проекту

Раніше користувачів соцмереж схвилювала новина про те, що колишній учасник українського шоу «Холостяк» Микита Добринін став ведучим російської версії проекту зі скандальним репером Тіматі.

Однак, Добринін пробув на проекті зовсім недовго: представники російського телеканалу ТНТ оголосили про те, що його довелося замінити. За їхніми словами, Добринін отримав позитивний тест на коронавірус.

Через це у проекту з'явиться новий ведучий. Втім, його ім'я поки тримається в таємниці.

Примітно, що Добринін став не першим ведучим, який покинув восьмий сезон російського «Холостяка». До нього проект повинен був вести білорус Дмитро Кохно, проте ще до прем'єри сезону йому також довелося піти з шоу. Причина була та ж, що і у Добриніна – він заразився китайським вірусом.

Варто відзначити, що участь Добриніна в російському «Холостяку» викликало бурю обурення серед інтернет-користувачів. Вони пригадали шоумену війну на Донбасі і анексію Криму. Крім того, люди відзначали, що головний герой російської версії шоу, Тіматі – відомий прихильник Володимира Путіна.

Втім, Добринін заявив, що для нього важлива не політика, а любов.

"І тут немає політики, навіть якщо її хочеться знайти і використовувати проти нашої сім'ї", - стверджував Микита.

Втім, багатьох користувачів його виправдання не переконали.

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