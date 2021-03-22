Актриса і учасниця шоу "Холостячка" Ксенія Мішина приголомшила шанувальників невтішною новиною

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ксенія записала звернення до шанувальників. Напередодні вдень нічого не віщувало біди, оскільки актриса їздила по місту, мило спілкуючись з шанувальниками через сторіс. Увечері ж Ксенія, судячи з усього, отримала неприємну звістку.

Мішина записала відео в домашній обстановці. З вигляду вона не була засмучена, але була трохи роздратована.

"Ммм, друзі. Яка смачна редиска. Якби я не бачила, що це редиска, я б навіть не зрозуміла. Тому що у мене корона! Зустрічай Ксюша, нового жителя нашої сім'ї. Ну що?",- прокричала Мішина, звертаючись до свого коханого Олександра Еллерта.

Ксенія натхненно заявила, що тепер вона разом з сином і коханим чоловіком замкнена вдома на два тижні. На даний момент невідомо, чи захворіли коронавірусом близькі Ксенії.

Раніше ми писали, що коронавірусом захворів фіналіст «Холостячки» Олексій Тригубенко. Він розповідав, що у нього хвороба проходила з ускладненнями. Тригубенко страждав від температури і відсутності сил. Зазначимо, що про свій діагноз Тригубенко розповів 15 березня.

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