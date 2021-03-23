Ведучий популярного шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник, намагається знайти нову "холостячку", цього разу він познайомив українців зі знаменитою спортсменкою

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Григорій представив на суд публіки знамениту спортсменку Еліну Світоліну. Він написав невеликий пост, намагаючись дізнатися як відреагують потенційні глядачі на кандидатуру Світоліної.

Еліна- українська професійна тенісистка, яка стала переможниця 17 турнірів WTA. Крім того, спортсменка переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді.

У своєму пості, який Григорій проілюстрував фотографією з Еліною, написав:

"Радий, що моя професія дає мені можливість знайомитися з видатними особистостями 👏. Еліна Світоліна - легендарна спортсменка, гордість нашої країни!А ще дуже скромна та проста у спілкувнні дівчина! Саме це, вважаю, і відрізняє справжніх чемпіонок від просто спортсменів 🤗. До речі, підкажіть, а Еліна «Холостячка»??? 💃🏻🌹🤔 Тому що другий сезон не за горами:))".

Шанувальники оцінили кандидатуру спортсменки, проте висловлювали свою думку щодо участі в шоу дуже обережно.

"Напевно що так", "Так, Холостячка）, але вона заявлена на багато турнірів весною та влітку） в ваш проєкт. не піде!", "Так. Було б цікаво😊", "Еліна зустрічається з Гаелем Монфісом. Принаймні зустрічалася", "🔥🔥🔥😍😍😍😍", - написали шанувальники.

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