Ведущий популярного шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник, пытается найти новую "холостячку", в этот раз он познакомил украинцев со знаменитой спортсменкой

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Григорий представил на суд публики знаменитую спортсменку Элину Свитолину. Он написал небольшой пост, пытаясь узнать как отреагируют потенциальные зрители на кандидатуру Свитолиной.

Элина - украинская профессиональная теннисистка, которая стала победительница 17 турниров WTA. Кроме того, спортсменка победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде.

В своем посте, который Григорий проиллюстрировал фотографией с Элиной, написал:

"Рад, что моя профессия дает мне возможность знакомиться с выдающимися личностями 👏. Элина Свитолина - легендарная спортсменка, гордость нашей страны! А еще очень скромная и простая в общении девушка! Именно это, считаю, и отличает настоящих чемпионок от просто спортсменов 🤗. Кстати, подскажите, а Элина "Холостячка" ??? 💃🏻🌹🤔 Потому что второй сезон не за горами :))".

Поклонники оценили кандидатуру спортсменки, однако высказывали свое мнение касательно участия в шоу очень осторожно.

"Напевно що так", "Так, Холостячка）але вона заявлена на багато турнiрiв весною та влiтку） в ваш проект. не пiде!", "Так. Було б цікаво😊", "Элина встречаеться с Гаэлем Монфисом. По крайней мере встречалась", "🔥🔥🔥😍😍😍😍", - написали поклонники.

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