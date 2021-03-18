Известный украинский ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник умилил семейным фото

Как передает Politeka.net, телеведущий показал фотона своей странице в Инстаграм.

«Папа и сын», - коротко и емко подписал он кадр.

Сидя в авто Григорий взял на руки маленького ребенка, они вместе смотрят в камеру. При этом папа повторяет выражение лица маленького сына.

Фото вызвало настоящий фурор.

«Какой он балдежный», «Меньший папа», «Какой сладкий пупс», «Какая прелесть», «Какой чудесный малыш», «Красавчик сынок», «Ой, какие», «Ну вылитый папуля», «Сладкая парочка, папина ксерокопия», «Как две капельки», «Ого, такие милые», «Ой, какие же вы классные, какие глазастые», «Ангелочек маленький😇 такой класнючий пупсик. Пусть растет здоровый и счастливый», - пишут в комментариях.

Отметим, Григорий Решетник, который ведет шоу "Холостяк" и "Холостячка" давно и счастливо женат - его супругу зовут Кристина, она младше мужа на 6 лет. Свадьба состоялась 10 октября 2010 года.

В 2013 году у пары родился первенец — Иван, а летом 2017 Кристина родила Григорию второго сына — Дмитрия. Третий сын пары - Александр появился на свет в ноябре 2020 года.

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