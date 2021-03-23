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Відомий український продюсер Юрій Нікітін розповів про труднощі у стосунках зі своєю колишньою коханою, Іриною Білик

Популярна нині українська співачка Ірина Білик була першою артисткою, яку почав продюсувати Нікітін. В інтерв'ю програмі "ЖВЛ" продюсер розповів, що перші роки їм зі співачкою було дуже важко, адже вони практично нічого не заробляли. Однак, з часом їм вдалося домогтися успіху (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

До того моменту стало відомо, що пару пов'язують не тільки робочі відносини.

"Спочатку це допомагало роботі, а в кінці стало заважати", - розповів Нікітін про їхній роман.

Втім, незабаром пішли чутки про те, що Білик втомилася активно будувати кар'єру і почала замислюватися про дітей. Однак, її коханий був до цього не готовий.

"Я висловлював свою позицію. Точно зараз? Точно в розквіт кар'єри? Якщо у Іри були такі питання, і у мене, то очевидно, щось не те відбувається", - поділився своєю думкою Нікітін.

Співачка і продюсер прожили в цивільному шлюбі 8 років, але вирішили не продовжувати своїх стосунків. Нікітін зізнався, що йому було складно зважитися на цей крок ще й через спільну роботу.

"По-моєму тоді по швах тріснула вся наша компанія", - поскаржився продюсер.

Після цього Нікітін створив новий продюсерський центр. Відзначимо, що пізніше в своїй кар'єрі він допоміг Андрію Данилку домогтися успіху в образі Вєрки Сердючки, а також продюсував багатьох українських артистів, в тому числі дует "НеАнгели" і гурт KAZKA.

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