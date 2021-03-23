Известный украинский продюсер Юрий Никитин рассказал о трудностях в отношениях со своей бывшей возлюбленной, Ириной Билык
Популярная ныне украинская певица Ирина Билык была первой артисткой, которую начал продюсировать Никитин. В интервью программе «ЖВЛ» продюсер рассказал, что первые годы им с певицей было очень тяжело, ведь они практически ничего не зарабатывали. Однако, со временем им удалось добиться успеха (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
К тому моменту стало известно, что пару связывают не только рабочие отношения.
«Сначала это помогало работе, а в конце стало мешать», - рассказал Никитин об их романе.
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Впрочем, в скором времени пошли слухи о том, что Билык устала активно строить карьеру и начала задумываться о детях. Однако, ее возлюбленный был к этому не готов.
«Я высказывал свою позицию. Точно сейчас? Точно в расцвет карьеры? Если у Иры были такие вопросы, и у меня, то очевидно, что-то не то происходит», - поделился своим мнением Никитин.
Певица и продюсер прожили в гражданском браке 8 лет, но решили не продолжать своих отношений. Никитин признался, что ему было сложно решиться на этот шаг еще и из-за совместной работы.
«По-моему тогда по швам треснула вся наша компания», - пожаловался продюсер.
После этого Никитин создал новый продюсерский центр. Отметим, что позже в своей карьере он помог Андрею Данилко добиться успеха в образе Верки Сердючки, а также продюсировал многих украинских артистов, в том числе дуэт "НеАнгелы" и группу KAZKA.
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