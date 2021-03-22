Знаменита американська актриса і співачка Дженніфер Лопес продемонструвала свою вражаючу фігуру під час готування

Як відомо, 51-річна зірка постійно розвивається і працює над собою. Вона співає, танцює, знімається в серіалах і успішно керує власним брендом косметики, а також не забуває і про регулярні зйомки для модних журналів.

У свою чергу, шанувальники Лопес із задоволенням розглядають її фото в соцмережах. Так, один з незвичайних знімків співачки з'явився на її фан-сторінці в Instagram. Замість традиційного гламурного інтер'єру на фото Дженніфер постала на кухні.

Знаменитість стоїть біля плити, ніби готується порадувати чимось смачненьким. Втім, її наряд складно назвати традиційним одягом для домогосподарки. Так, Лопес позує в Білій туніці з яскравим принтом і високим вирізом до самої талії. Завдяки цій деталі можна помітити, що під туніку зірка одягла лише рожеві трусики, ідеально демонструють її накачану п'яту точку. Від такого виду апетит з'явиться у будь-кого.

Шанувальники тут же почали засипати зірку компліментами.

"Соковита Дитинко», «я попрошу її пообідати зі мною і так одягнутися», "Вау, він би точно зрадів, якби отримав Сніданок в ліжко ось так", - пишуть фанати Джей Ло.

Раніше в мережі з'явилося фото Лопес в квітчастому боді.

Кольоровий костюм, що підкреслює ноги зірки, зовсім не приховав її форм, а навпаки, підкреслив їх.

Нагадавши, 51-річна Дженніфер Лопес в чорному ліфчику і в" дірявому "костюмі потрясла виглядом:"на дев'ятому небі".

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