Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала свою впечатляющую фигуру во время готовки

Как известно, 51-летняя звезда постоянно развивается и работает над собой. Она поет, танцует, снимается в сериалах и успешно руководит собственным брендом косметики, а также не забывает и о регулярных съемках для модных журналов.

В свою очередь, поклонники Лопес с удовольствием рассматривают ее фото в соцсетях. Так, один из необычных снимков певицы появился на ее фан-странице в Инстаграм. Вместо традиционного гламурного интерьера на фото Дженнифер предстала на кухне.

Знаменитость стоит у плиты, будто готовится порадовать чем-то вкусненьким. Впрочем, ее наряд сложно назвать традиционной одеждой для домохозяйки. Так, Лопес позирует в белой тунике с ярким принтом и высоким вырезом до самой талии. Благодаря этой детали можно заметить, что под тунику звезда надела лишь розовые трусики, идеально демонстрирующие ее накачанную пятую точку. От такого вида аппетит появится у любого.

Поклонники тут же принялись засыпать звезду комплиментами.

«Сочная детка», «Я попрошу ее пообедать со мной и так одеться», «Вау, он бы точно обрадовался, если бы получил завтрак в постель вот так», - пишут фанаты Джей Ло.

Ранее в сети появилось фото Лопес в цветастом боди.

Цветной костюм, подчеркивающий ноги звезды, совсем не скрыл ее форм, а наоборот, подчеркнул их.

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".

Как сообщала Politeka, знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре".

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".