В Україні збережеться холодна і дощова погода, причому опади накриють всі регіони країни

Таким невтішним прогнозом на вівторок, 23 березня, поділилися синоптики Укргідрометцентру. Вони попередили, що в цей день дощ і мокрий сніг накриють всю країну. Вночі дощі і мокрий сніг пройдуть тільки в південно-східних областях, проте вже вдень вони прийдуть і в інші регіони.

Синоптики також повідомили, що вітер у більшості областей буде північно-західним зі швидкістю 5-12 м/с, на південному сході-північним, з аналогічною швидкістю, а в східних областях – північно – східним, зі швидкістю 7-12 м/с.

У північних областях вночі температура опуститься до -2...-4 градусів, а вдень очікується від +2 до +4.

На заході України вночі температури опустяться до 2-5 градусів нижче нуля, а вдень потеплішає до +3...+5 градусів.

У центрі вночі стовпчики термометрів покажуть від -1 до -3 градусів, а вдень повітря прогріється до +3...+5 градусів.

У східних областях вночі очікується від -3 до +1 градуса, а вдень – від +3 до +5.

На півдні країни буде найтепліше: вночі-від -1 до +1 градуса, а вдень – від +4 до + 6.

У Києві вночі буде без опадів, а вдень очікується мокрий сніг з дощем. Температура вночі опуститься до -2...-4 градусів, а вдень очікується від +1 до +3.

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