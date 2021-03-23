В Украине сохранится холодная и дождливая погода, причем осадки накроют все регионы страны

Таким неутешительным прогнозом на вторник, 23 марта, поделились синоптики Укргидрометцентра. Они предупредили, что в этот день дождь и мокрый снег накроют всю страну. Ночью дожди и мокрый снег пройдут только в юго-восточных областях, однако уже днем они придут и в другие регионы.

Синоптики также сообщили, что ветер в большинстве областей будет северо-западным со скоростью 5-12 м/с, на юго-востоке – северным, с аналогичной скоростью, а в восточных областях – северо-восточным, со скоростью 7-12 м/с.

В северных областях ночью температура опустится до -2…-4 градусов, а днем ожидается от +2 до +4.

На западе Украины ночью температуры опустятся до 2-5 градусов ниже нуля, а днем потеплеет до +3…+5 градусов.

В центре ночью столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов, а днем воздух прогреется до +3…+5 градусов.

В восточных областях ночью ожидается от -3 до +1 градуса, а днем – от +3 до +5.

На юге страны будет теплее всего: ночью – от -1 до +1 градуса, а днем – от +4 до +6.

В Киеве ночью будет без осадков, а днем ожидается мокрый снег с дождем. Температура ночью опустится до -2…-4 градусов, а днем ожидается от +1 до +3.

Напомним, раскрыта дата долгожданного потепления, сколько украинцам еще страдать от холода: "До +12...".

Как сообщала Politeka, дожди и снегопады разделят Украину на две части, каким областям повезет: «без осадков будет в…».

Также Politeka писала, что погода сжалится над украинцами, устроив настоящий сюрприз на выходные: в какие регионы нагрянет весна.