Телеведуча Леся Нікітюк відчитала народну артистку

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала розкішний десерт, але вже "кимось" зіпсований.

Нагадаємо, багато українських зірок рвонули в Єгипет на відкриття фешенебельного готелю Rixos. Зокрема, на курорті засвітилися, крім Нікітюк, Ірина Білик, Ектор Хіменес-Браво, Дмитро Монатік, MARUV та інші.

Леся похвалилася незвичайним тортом з її портретом, прикрашеним зверху різнокольоровими печеньками-макарунами. Одне з них було з неприємним сюрпризом. Уїдлива Леся швидко вирахувала, хто наслідив та відчитала винуватця.

"Нарешті мій торт в моїй кімнаті. Але я помітила тут маленьку дрібничку... Іра Білик знімала сторіз, надкусила і поклала. Типу, що Іра, мені після вас доїдати? Що, я можу народною артисткою стати, чи що?", - заявила Нікітюк.

Також дівчина пообіцяла незабаром окремо розповісти історію про торт.

Раніше ми писали, що Ірину Білик в Єгипті переплутали з мамою Ектора Хіменес-Браво, судді кулінарного шоу "МайстерШеф".

Останній опублікував серію фото, й на одному з них позував разом зі співачкою. 50-річна Білик була в яскраво-жовтій футболці з мультяшним принтом і блакитному парео, доповнивши образ квітчастою хусткою, а також дзеркальними сонцезахисними окулярами. Користувачі здивувалися зовнішністю Ірини. Багато хто просто її не впізнав - так вона постаріла та погладшала.

"А це на фото з Вами, вибачте, хто?" - "це ж Ірина Білик 🙌" - "чесно, взагалі не впізнала, подумала, що мама" - "так, Ірину час зовсім не щадить", - обговорювали коментуючі.

Нагадаємо, що біда трапилася з Нікітюк прямо під час шоу, Потап не змовчав: «наврочили».

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк після збільшення бюста порівняли з Памелою Андерсон і Сердючкою:"це перебір".