Онукові знаменитої співачки Софії Ротару Анатолію Євдокименку 23 березня виповнилося 27 років

Артистка привітала онука, присвятивши йому пост на своїй сторінці в Instagram.

"День народження мого улюбленого онука-Анатолія! Толюца, бажаю тобі міцного здоров'я, щастя і везіння!🙏 Люблю", - написала вона.

Привітав Анатолія і його батько, єдиний син Софії Ротару Руслан Євдокименко.

"Син, з Днем народження! Дорослий зовсім... 27... Пишаюся тобою! Глибокий, мудрий і до непристойності порядний... Будь безмірно щасливий, здоровий і нехай все до чого ти прагнеш обов'язково збудеться!"- побажав він.

Відзначимо, шанувальники Ротару приєдналися до привітань, а також не поскупилися на компліменти. У Сет пишуть, що хлопець виріс дуже красивим. Також помітили схожість Анатолія зі своїм дідусем, чоловіком Ротару Анатолієм Євдокименком, на честь якого його і назвали.

"Толя тут прямо Джеймс Бонд", «дуже гарний 😍 щастя всій родині», «Український Ален Делон», «який гарний хлопчик», «який гарний чоловік виріс", " дуже благородна зовнішність у Вашого онука Анатолія. Бажаю в День його народження гармонії зовнішньої краси і внутрішнього змісту», «а я думала, Ален Делон в молодості...", "Ось Анатолій більше схожий на бабусю ніж внучка", "на мою думку, Софіє Михайлівно, Ваш онук дуже схожий на вашого чоловіка", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Анатолій закінчив Lancing College, а після вступив на факультет фешн-фотографії Центрального коледжу мистецтва і дизайну в Лондоні. Багато пророкували Євдокименко модельну кар'єру, але він зайнявся музикою. Вже кілька років Анатолій працює діджеєм під творчим псевдонімом SHNM.

Нагадаємо, У мережі показали, як змінилася зовнішність Софія Ротару після пластики: "красу ніхто не відніме".

Як повідомляла Politeka, 50-річний єдиний син Ротару видав правду про свій стан, показавши аналізи на гепатит: "готовий..."

Також Politeka писала, що стало відомо, що пережив онук Софії Ротару через зіркову бабусю: "ніхто не вірить, що…»