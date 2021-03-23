Внуку знаменитой певицы Софии Ротару Анатолию Евдокименко 23 марта исполнилось 27 лет

Артистка поздравила внука, посвятив ему пост на своей странице в Инстаграм.

«День рождения моего любимого внука - Анатолия! Толюца, желаю тебе крепкого здоровья, счастья и везения!🙏 Люблю», - написала она.

Поздравил Анатолия и его отец, единственный сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.

«Сын, с Днем рождения! Взрослый совсем... 27... Горжусь тобой! Глубокий, мудрый и до неприличия порядочный... Будь безмерно счастлив, здоров и пусть все к чему ты стремишься обязательно сбудется!» - пожелал он.

Отметим, поклонники Ротару присоединились к поздравлениям, а также не поскупились на комплименты. В Сет пишут, что парень вырос очень красивым. Также заметили сходство Анатолия со своим дедушкой, мужем Ротару Анатолием Евдокименко, в честь которого его и назвали.

«Толя тут прямо Джеймс Бонд», «Очень красив 😍 Счастья всей семье», «Украинский Ален Делон», «Какой красивый мальчик», «Какой красивый мужчина вырос», «Очень благородная внешность у Вашего внука Анатолия. Желаю в День его рождения гармонии внешней красоты и внутреннего содержания», «А я думала, Ален Делон в молодости...», «Вот Анатолий больше похож на бабушку чем внучка», «По моему мнению, София Михайловна, Ваш внук очень похож на Вашего мужа», - пишут в комментариях.

Как известно, Анатолий окончил Lancing College, а после поступил на факультет фэшн-фотографии Центрального колледжа искусства и дизайна в Лондоне. Многие пророчили Евдокименко модельную карьеру, но он занялся музыкой. Уже несколько лет Анатолий работает диджеем под творческим псевдонимом SHNM.

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