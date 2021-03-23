Відома співачка і тренер "Голос країни" Надя Дорофєєва вирішила пролити світло на історію з поцілунком з Олегом Винником, і запитала свого чоловіка, що він думає про це
Як передає Politeka.net, у своєму сторіс Instagram Дорофєєва розмістила питання, яке хвилює багатьох Надіїних шанувальників, направивши його Володимиру Дантесу.
"Що ти подумав, Володимир Данетес?",- запитала зірка, тегнувши Володимира і розмістивши скрін із заголовком "що подумає Дантес: публіка обговорює поцілунок Винника і Дорофєєвої".
Володимир відповів в жартівливому стилі: "зовсім охр*ніли у своєму шоу-бізнесі, наколетесь марихуаною і смокчетеся".
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Йдеться про поцілунок в щічку, який заслужив Олег Винник обробивши хіт Наді Дорофєєвої "Gorit" для учасниць шоу. Дівчата Галина Куришко та Анна Бераіа на вокальних боях виконали пісню Дорофєєвої "Gorit" в етноаранжуванні. Під час виконання хіта, щаслива Дорофєєва розкрутилася в танці, прошепотівши Виннику на вушко: "як чудово!"Винник показав пальцем, місце для поцілунку, куди його тут же поцілувала щаслива Надя.
Такі відносини шанувальники розцінили як загравання і небайдужі відносини між зірками. У коментарях глядачі стали обговорювати відносини Дорофєєвої і Винника, помітивши, що Винник скоро "Надю у Дантеса вкраде".
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